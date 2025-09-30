AFMM inaugura novo complexo de esportes e lazer

No último sábado, 27, foi oficialmente inaugurado o novo Complexo de Esportes e Lazer da AFMM, um espaço moderno e completo para a prática esportiva e a convivência entre os associados.

A nova estrutura conta com; 4 quadras de areia, arquibancadas para maior conforto do público, Espaço Grill, novos quiosques, campo de futebol society, climatização do ginásio de esportes, nova ala da academia, equipada com aparelhos modernos, rampa de acessibilidade e área de tênis revitalizada.

O presidente Marcelo Mazarão, juntamente com sua diretoria, realizou a entrega oficial dos espaços durante festa de inauguração que contou com a presença de autoridades locais e um grande número de associados. O evento foi marcado por alegria, celebração e muita música boa, embalada pela Banda Major Tom, que animou a noite dos presentes.



Na ocasião, também foi comemorado o aniversário da AFMM, que completou 58 anos no último dia 26 de setembro.

A AFMM segue investindo no bem-estar e na qualidade de vida de seus associados, reforçando seu compromisso com o esporte, a inclusão e o lazer.