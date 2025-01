Administração nova…velho problema

A falta de manutenção na galeria de águas pluviais em Maringá já era apontada há tempos. Dias atrás, na avenida Alexandre Rasgulaeff, um buraco apareceu no asfalto e hoje, na rua Antônia Capoti Fernandes, Parque Tarumã, de novo.

O entupimento levou a Secretaria de Infraestrutura a fazer a intervenção. Confirma-se aqui um velho ditado de que político gosta de fazer obra em cima do asfalto para aparecer; o básico, como limpeza de galerias, debaixo da terra, fica em segundo ou terceiro plano. O último prefeito a se preocupar verdadeiramente com a manutenção das galerias chamava-se Said Felício Ferreira. (inf Angelo Rigon)