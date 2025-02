Ação solidária com Padre Reginaldo Manzotti

A tradicional ação solidária da Arquidiocese de Maringá em parceria com a Sociedade Rural de Maringá na Expoingá contará, este ano, com uma presença especial. No dia 13 de maio, terça-feira, o Padre Reginaldo Manzotti será a grande atração na Arena de Shows e Rodeios, em um evento que une fé, música e solidariedade.

A entrada na feira neste dia será gratuita, mediante a doação de itens de higiene pessoal e limpeza, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade atendidas pelas paróquias da cidade.

Conhecido em todo o Brasil, Padre Reginaldo Manzotti é sacerdote, escritor e cantor, além de um dos principais evangelizadores da atualidade. Com milhões de seguidores e ouvintes em suas transmissões diárias de rádio, televisão e redes sociais, ele utiliza a música e a palavra para levar mensagens de fé e esperança ao público. Seu carisma e engajamento em causas sociais fazem dele uma figura influente no cenário religioso e comunitário.

A participação do Padre Manzotti na Expoingá promete atrair milhares de fiéis e reforçar a importância da solidariedade. A iniciativa não apenas proporciona um momento de espiritualidade e reflexão, mas também fortalece o espírito de união e apoio ao próximo.

Tradição, inovação e solidariedade – A Expoingá 2025 acontece de 8 a 18 de maio e trará uma programação diversificada, incluindo exposições agropecuárias, gastronomia e muitas outras atrações. O evento é um dos maiores do setor no Brasil, reunindo tecnologia, negócios e entretenimento.

Para acompanhar todas as novidades, acesse www.expoinga.com.br e siga o perfil oficial no Instagram: @expoingaoficial.