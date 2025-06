A caminho da desistência

Até então apontado como o candidato da situação à presidência da Sociedade Rural de Maringá, o empresário Wilson de Matos Silva Filho, prece ter desistido da empreitada. Ele iria enfrentar outro empresário, o ex-vice-presidente Henrique Pinto.

“Às vezes, seguir em frente também é saber parar. A vida é feita de ciclos. Alguns se abrem com entusiasmo, outros se fecham com maturidade. Nos últimos dias, mergulhei em conversas, reflexões e decisões importantes. (…) Abrir mão de algo não é fraqueza, é força de quem sabe que nem todo chamado é para agora”, escreveu em rede social.

Presidente municipal do Podemos, e por várias vezes manifestando pretensão de disputar eleição para vice-prefeito ou deputado, ele teria considerado que uma derrota na eleição da SRM, neste ano, afetaria sua disposição de disputar um cargo político no ano que vem.

Mesmo poupando energia ao perceber que pode ser derrotado agora, sabe-se que 2026 também não será fácil. Seu pai, ex-presidente do PSDB, recorde-se, é quem considera que o Brasil teve três dias da independência: 7 de setembro de 1822, 31 de março de 1964 (data do golpe que implantou a ditadura militar) e 12 de maio de 2016, quando Dilma Rousseff foi tirada do Palácio do Planalto via impeachment, ou golpe, como dizem petistas, muitos deles amigos dos Matos. (inf Angelo Rigon)