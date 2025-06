Homem, com mandado de prisão, é preso em flagrante por atear fogo no corpo da esposa

A tentativa de feminicídio ocorreu na noite desta quarta-feira, 4, na Rua Professora Maria de Lourdes Antunes Planas, no Jardim Oriental, em Maringá. Uma briga quase terminou em morte após o marido atear fogo na esposa. Thais Lacerda, de 47 anos, teve queimaduras de segundo grau no rosto, pescoço e tórax.

A Polícia Militar e Samu foram acionados ao local. A vítima precisou ser entubada dentro da ambulância antes de ser levada ao Hospital Universitário. Socorristas confirmaram que a paciente teve cerca de 25% do corpo queimado.

O marido ao ser questionado pelos policiais chegou a dizer em um momento que Thais teria ateado fogo no próprio corpo. José Rodrigo Bandura, 42 anos, pediu para que os policiais pudessem assistir as imagens de câmeras para comprovar que ele não tinha colocado fogo no corpo da mulher.

Um investigador e um perito criminal estiveram na casa. Após conseguir acesso aos vídeos de uma câmera de um imóvel ao lado, os policiais tiveram a certeza que o suspeito havia jogado álcool e acionado um isqueiro no corpo da vítima.

A Polícia Militar apreendeu um frasco de álcool em gel e o isqueiro. O celular do detido não foi localizado na residência. A polícia acredita que ele tenha desfeito do aparelho logo após a briga. Na delegacia, foi descoberto que José Rodrigo Bandura tinha um mandado de prisão em aberto por violência doméstica.

A polícia confirmou que o suspeito rompeu a tornozeleira eletrônica. Sua prisão ocorreu em 2019 quando ele estava mantendo relacionamento com outra mulher. Uma amiga próxima de Thais Lacerda relatou aos policiais que Rodrigo era violento. O filho da vítima também relatou um desentendimento com ele. (inf André Almenara)