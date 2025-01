Vítima de acidente vai parar no teto de automóvel

O acidente aconteceu no final da tarde desta quarta-feira, 29, no cruzamento da avenida Dona Sophia Rasgulaeff com aua Colômbia, em Maringá. Um casal que ocupava uma motocicleta CG 125 sofreu ferimentos graves após um automóvel GM Ipanema.

Conforme apurado, o condutor do carro invadiu a preferencial da moto causando a batida. O impacto foi tão forte que o piloto da moto foi arremessado contra o teto do veículo. Os ocupantes deixaram o automóvel no local e fugiram. Testemunhas disseram que um adolescente estava dirigindo.

O motociclista foi retirado de cima do teto, foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao pronto socorro do Hospital Universitário. A garupa da moto também foi socorrida e encaminhada ao Bom Samaritano. A Polícia Militar ao ser acionada compareceu no local para registrar o boletim de acidente. (inf André Almenara)