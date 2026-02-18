“Vergonha para Maringá”

O Rally Transparaná, considerado o maior rali de regularidade do mundo, passou por Maringá no segundo dia de prova. O que deveria ser uma recepção na Catedral acabou se transformando em polêmica após mudança repentina comunicada, segundo relato de participante, quase à meia-noite.

A atleta maringaense Géssica Alana, maringaense campeã do evento, vice-campeã brasileira de enduro, gravou um vídeo no Race Park criticando diretamente o vereador licenciado e secretário de Esportes e Lazer de Maringá, Paulo Henrique Biazon dos Santos (União), pela decisão que teria impedido a chegada no ponto turístico.

“Era para ser na Catedral. Peço desculpa para as pessoas que ficaram uma hora e meia esperando. A organização recebeu uma mensagem do secretário de Esportes dizendo que não daria para receber os pilotos e familiares no local”. Géssica comparou a recepção em Maringá com a de outras cidades do percurso.

“Todas as cidades acolhem o Transparaná. Escolhem ponto de referência, apoiam. Em Maringá foi diferente. Eu fico com vergonha do que aconteceu”, declarou em rede social. Ela destacou que o evento movimenta mais de 500 pessoas entre pilotos, familiares e equipes técnicas, gerando impacto econômico na hotelaria, alimentação e comércio local. “O Transparaná fomenta turismo, hotel, restaurante, food truck. Esse pessoal fica na cidade, consome. E aqui, de todas as cidades, foi a única onde isso mudou na última hora”, disse.

Os organizadores ficaram sabendo da mudança por volta das 22h de domingo e voltou a mostrar que a Sesp é uma das secretarias mais deficientes da administração, além da suspeita de uso político da pasta. Vários outros episódios, envolvendo equipes de futebol profissional e até a cobrança pelo uso de ar-condicionado do Ginásio Chico Neto em jogos de competições nacionais reforçam a impressão de que o prefeito Silvio Barros II (PP) deveria ter aceitado o pedido de demissão de Biazon, semanas atrás.

Outro lado – Na mesma rede social, o secretário Biazon deu sua versão sobre o ocorrido. Segundo ele, “tem muita coisa sendo falada sem conhecer a realidade. No fim de 2025, o organizador me chamou por WhatsApp pedindo apoio. Eu respondi com respeito e expliquei o básico: pedido oficial da Prefeitura é pelo SEI, não por WhatsApp. O SEI é o sistema eletrônico oficial da Prefeitura de Maringá. É ali que a solicitação entra, anda e fica registrada.”

“Depois disso, ele veio, conheceu a cidade, visitou alguns pontos e a intenção inicial dele não era a Catedral. A primeira opção era o Eurogarden. Como não conseguiu realizar no local que queria, ele passou a solicitar a região da Catedral.

Nós, inclusive, oferecemos a Vila Olímpica, que é um espaço mais adequado para estrutura, organização e segurança de evento esportivo. Mesmo assim, ele preferiu fazer na Catedral.”

“A solicitação oficial pelo SEI chegou no dia 30 de janeiro e no mesmo dia nós respondemos. E aqui é importante deixar claro, com transparência: o pedido feito foi somente de 130 troféus e som para a premiação dos atletas. Nada além disso“, completou o secretário Paulo Biazon. (inf Angelo Rigon)