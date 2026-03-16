Vereadores de Maringá irão homenagear Guto Silva com título de Cidadão Honorário

A Câmara de Vereadores de Maringá realiza nesta terça-feira (17), às 13h30, Sessão Solene para a entrega da lei que concede ao secretário das Cidades do Paraná, Guto Silva, o título de Cidadão Honorário de Maringá. A lei foi proposta pelos vereadores Odair Fogueteiro (PP), Angelo Salgueiro (Podemos), Cristian Maia Maninho (Republicanos) e Junior Bravin (PP).

Guto Silva é responsável pela coordenação de projetos estratégicos, com papel crucial na articulação entre Municípios e Estado, promovendo políticas públicas que atendam às particularidades de cada local como o Asfalto Novo, Vida Nova, Casa Fácil Paraná e Luz nos Bairros.

Ele também foi secretário-chefe da Casa Civil, onde atuou para modernizar a gestão pública, gerando uma economia de 3 bilhões de reais para o Estado. Como secretário de Planejamento coordenou mais de 70 projetos voltados à inovação, sustentabilidade e ao desenvolvimento regional.

Antes de ingressar na política, ele foi consultor internacional, atuando em mais de 78 países nos cinco continentes. Guto Silva trabalhou na estruturação de canais de abastecimento, negociações comerciais e desenvolvimento de projetos estratégicos nas áreas de comércio exterior e logística. É autor de livros que são referência acadêmica como, por exemplo, “Logística no Comércio Exterior” e “Gestão Global”.

Ele nasceu em Maringá é graduado em Administração, com habilitação em Comércio Exterior, e tem pós-graduação em Gestão de Recursos Humanos, MBA em Gestão de Negócios e doutorado em Administração. É casado com a artista visual Karina Amadori e juntos têm dois filhos, Francisco e Mariana.