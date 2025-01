Vereador propõe lei para regulamentar radares em Maringá

O vereador Luiz Neto apresentou à Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 17.191/2025, que visa regulamentar a instalação, manutenção e revisão de radares de velocidade nas vias públicas de Maringá. A proposta reflete o compromisso do parlamentar com a segurança no trânsito e a transparência na administração pública, garantindo que os radares sejam utilizados de forma justa e técnica, e não como ferramenta de arrecadação.

Atualmente, Maringá conta com 119 radares de velocidade, o projeto de Luiz Neto estabelece critérios técnicos rigorosos para a instalação e manutenção desses dispositivos. A Secretaria de Mobilidade Urbana (SEMOB) será responsável por realizar um estudo técnico antes da instalação de qualquer radar, comprovando a necessidade do equipamento no local. A prioridade será dada a áreas de maior risco viário, com base em dados concretos, como o histórico de acidentes e o volume de tráfego.

Luiz Neto destaca que essa medida é essencial para trazer mais justiça ao trânsito. “Queremos garantir que os radares estejam onde realmente são necessários, contribuindo para salvar vidas e evitar abusos. É uma questão de responsabilidade e respeito com os maringaenses”, afirmou o vereador.

Outro ponto importante do projeto é a revisão obrigatória de todos os radares já instalados em até 12 meses. Equipamentos cuja necessidade não for comprovada deverão ser removidos. Além disso, os estudos técnicos e relatórios de revisão deverão ser divulgados publicamente, assegurando total transparência para a população.

A proposta inclui ainda a nulidade de multas aplicadas por radares instalados sem a devida regularização e determina que a Prefeitura estabeleça os procedimentos necessários para o cumprimento da lei.

“Nosso objetivo é que Maringá seja um exemplo de segurança e justiça no trânsito, priorizando a vida e o respeito ao cidadão”, concluiu Luiz Neto.