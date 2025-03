Vereador Mário Hossokawa decide hoje se recorre ou não

O vereador Mario Hossokawa (PP), presidente afastado da Câmara de Maringá, comentou em áudio a decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, do STF, que para ele foi “surpreendente” pelo fato de não existir o julgamento do mérito da representação feita contra sua eleição, em 1º de janeiro deste ano.

Ele confirmou que lhe cabe recurso, mas está analisando ainda junto com seus advogados para ver se vai agravar a medida ou não. Hossokawa lembrou que ganhou na primeira e segunda instâncias e que “logicamente estamos cansados, sofrendo muito com essa situação”, o que se reflete no presidente interino, Sidnei Telles (Pode), e servidores da casa e demais vereadores.

“No voto ninguém conseguiu me derrubar até agora, só no tapetão mesmo”, disse, lembrando que recebeu 21 dos 23 votos na eleição do cargo. “Não vou baixar a cabeça, vou continuar trabalhando da mesma forma”, acrescentou, dizendo que ainda hoje vai decidir sobre a possibilidade de recurso, o que, de acordo com o Regimento Interno, acarretaria uma nova eleição para a mesa. Ele pode disputar a vice-presidência ou a primeira secretaria na eventualidade da nova eleição. (inf Angelo Rigon)