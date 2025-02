Vereador acusado de ameaças contra jornalista apresenta justificativas ao PL

O diretório municipal do Partido Liberal no último dia 31, após tomar conhecimento das denúncias do apresentador da RICTv de Maringá, Nader Khalil, sobre ameaças do seu filiado partidário, vereador Geremias Vicente da Silva, notificou o vereador para que apresentasse no prazo de 72 horas sua defesa a respeito dos fatos denunciados pelo jornalista e a emissora filiada a Rede Record.

O vereador Geremias se manifestou e o partido Liberal a partir de agora vai iniciar a convocação da mesa executiva para uma reunião na próxima quinta-feira, 13, para analisar os fatos.

O site Manchete apurou que em sua defesa, o vereador negou qualquer tipo de ameaça ao apresentador Nader Khalil, e que foi até a sede da emissora RICTv apenas por que entendeu que lhe foi negado o seu direito de resposta. Enfatizou ainda que respeita a imprensa e que está a disposição para qualquer tipo de esclarecimento.

A executiva do diretório municipal do PL em Maringá é presida pelo deputado estadual Delegado Jacovós.