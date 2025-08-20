PolíticaRegião

Vazamento de mensagens no WhatsApp entre primeira-dama e secretário municipal expõe referências a funcionários e políticos

Foto de redação redação20/08/2025
mandaguacu Vazamento de mensagens no WhatsApp entre primeira-dama e secretário municipal expõe referências a funcionários e políticos

O final de semana foi tomado pelo vazamento de mensagens pelo WhatsApp entre a primeira-dama de Mandaguaçu, Luciana Satiko Nó Mendes, e Márcio Castilho dos Santos, secretário de Assistência Social daquela cidade, desde janeiro deste ano.
Ambos inclusive assinam uma nota de esclarecimento ambos dizem que são vítimas de crime cibernético e de crimes contra honra pois o conteúdo das conversas foi retirado de contexto. “As medidas legais cabíveis, como registro da ocorrência para apuração dos fatos e, principalmente, a identificação dos responsáveis, já estão sendo tomadas”, diz a nota, que não desmente o teor das mensagens.

As mensagens enviadas pela primeira-dama, que versam sobre políticos da cidade da microrregião de Maringá, refere-se várias vezes a uma estagiária como “neguinha”. Embora pareça inofensivo, esse tipo de especialistas consideram a palavra uma forma de racismo, pois reforça estereótipos negativos sobre pessoas negras. Áudios também trazem comentários com vários palavrões e erros de Português. Uma das conversas fala em “sumir” com moradores de rua e em outra pergunta-se ao secretário que número de sapato ele usa, pois estavam separando roupas e calçados, resultado de doações para os mais necessitados.

mandaguacu 1 Vazamento de mensagens no WhatsApp entre primeira-dama e secretário municipal expõe referências a funcionários e políticos

Mandaguaçu começou a ferver”, disse um político. Mulher do prefeito Beto Dentista, Luciana Nó Mendes chegou a ser citada recentemente como exemplo de mulher protagonista; em Mandaguaçu ela é chamada nos bastidores de “prefeita de fato”. (inf Angelo Rigon)

Etiquetas
Foto de redação redação20/08/2025
Mostrar mais
Foto de redação

redação

Artigos relacionados

Foto de Caminhada na natureza

Caminhada na natureza

19/08/2025
Foto de Conselho de Ética aplica punição de 30 dias para deputado Renato Freitas

Conselho de Ética aplica punição de 30 dias para deputado Renato Freitas

18/08/2025
Foto de Deputado Sargento Fahur pode ser cassado

Deputado Sargento Fahur pode ser cassado

18/08/2025
Foto de Por inércia do prefeito Silvio Barros, câmara automaticamente promulga lei de mais 25 cargos comissionados

Por inércia do prefeito Silvio Barros, câmara automaticamente promulga lei de mais 25 cargos comissionados

13/08/2025
© Copyright 2025, Maringá Manchete - Todos os direitos reservados
Desenvolvido por Desenvolvimento de Sites em Maringá
Botão Voltar ao topo