O secretário municipal da Fazenda, Orlando Chiqueto, vai deixar o cargo com um dos menores índices de endividamento do município, dentro das comparações exigidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. “Está tudo dentro da normalidade, tudo dentro do do planejado”, garante, baseado nos números, que não mentem.

Ao longo dos 8 anos das duas gestões a dívida total, incluindo a dívida fundada e empenhos que ainda não foram nem liquidados, cresceu 1,7%. Lembre-se que em nesse período foram assumidas as dívidas da trimestralidade (aquela milionária, deixada por um prefeito que saiu pela janela), a dos servidores, que já foi paga, e a dos cargos comissionados que está sendo paga parceladamente, e a dívida bilionária contraída na gestão Said Ferreira junto à Caixa Econômica Federal, que depois de batalha judicial caiu de mais de R$ 1 bilhão para R$ 130 milhões.

Além de quitar todos os passivos antigos, fazer empréstimos e investimentos, a dívida, tanto a fundada quanto a total, está sim controlada. Confira abaixo o comparativo: