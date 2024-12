Prefeito veta reajuste de aumento de subsídios do próximo prefeito, secretários e vereadores de Maringá

O aumento para o prefeito eleito, vice, secretários municipais e 23 vereadores foi vetado pelo prefeito Ulisses Maia (PSD). O reajuste, que no caso de Silvio Barros II (PP) passaria de 10%, foi aprovado em duas reuniões extraordinárias realizadas esta semana pela Câmara Municipal.

“Durante os oito anos do meu mandato, a correção foi baseada apenas pelo índice anual da inflação, e o mesmo reajuste foi aplicado para os servidores.

Desta forma, não concordo com o projeto aprovado e, em cumprimento às minhas atribuições como prefeito, veto esta proposta. Reafirmo meu compromisso com a harmonia e independência entre os poderes, uma marca forte do meu mandato”, diz nota divulgada por sua assessoria.

O atual prefeito ganha R$ 33.958,66; Silvio, que teria articulado o reajuste com a base aliada, receberia R$ 37.524,32, valor maior que o de deputado estadual e de todos os prefeitos eleitos no Paraná. O vice-prefeito, que recebe R$ 23.318,25, ganharia R$ 19.887,83. Os secretários municipais passariam de R$ 17.998,05 para R$ 19.887,83. (inf Angelo Rigon)