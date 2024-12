Sociedade Rural de Maringá promove Natal Rural com decoração e programação especial

A Sociedade Rural de Maringá (SRM) irá promover o Natal Rural Maringá, no espaço do Agromuseu, no Parque Internacional de Exposições. A programação especial de Natal terá início nesta quinta-feira,12, às 19h30, com a chegada do Papai Noel e apresentação da Orquestra e Coro Sacro Maringá, e prossegue até sábado, 14, com diversas atrações.

Entre as atividades programadas, o público poderá contar com apresentações culturais, mostra de mesas decoradas de Natal, feirinha de artesanato, agroindústria familiar, exposição de carros e tratores, brinquedos infantis, animais vivos e gastronomia.

A presidente da SRM, Maria Iraclézia de Araújo, convida a todos para conferir as atrações. “Preparamos tudo com muito carinho para recebê-los no clima de Natal com temática rural. Esperamos vocês”, disse.

A realização do Natal Rural Maringá fica por conta da SRM, com apoio da Prefeitura de Maringá e do Governo do Paraná.

Programação

12/12

19h30 Recepção ao público

20h Abertura com chegada do Papai Noel

20h30 Apresentação da Orquestra e Coro Sacro Maringá

13/12

19h30 Recepção ao público

20h Apresentação do Coral Cocamar

21h Apresenta ao do grupo de viola Amigos do Jaspion

14/12

19h30 Recepção ao público

20h Banda do Colégio da Polícia Militar

Serviço

Evento gratuito

Entrada pelo portão principal da avenida Colombo