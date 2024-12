Sobe para 41 o número de mortos em acidente em MG, diz Polícia Civil

A Polícia Civil confirmou a entrada de 41 corpos no IML de Belo Horizonte na madrugada de hoje, 22, de vítimas do acidente na BR-116 em Teófilo Otoni (MG). No começo desta manhã, a empresa de ônibus Emtram divulgou uma lista com os nomes de 39 vítimas fatais e dos 6 sobreviventes da colisão.

Causa

A principal hipótese da Polícia Civil é a de que o acidente foi causado pela queda de uma pedra de granito na carreta. O bloco teria atingido o ônibus. Veículos envolvidos no acidente também passarão por nova análise pericial hoje.

Em análise da nota fiscal da carreta, a Polícia Civil constatou que houve excesso de carga. “Aí já haveria um indicativo de responsabilidade por parte do condutor da carreta“, disse o delegado Saulo Castro

IML de Belo Horizonte já identificou 12 corpos. Em entrevista coletiva concedida nesta manhã na capital mineira, a Polícia Civil confirmou que já há processo de liberação para as famílias dos corpos de duas das vítimas fatais do acidente.

Maioria dos corpos está “em estado avançado de carbonização”, diz Polícia Civil. “Passaremos à coleta do material genético, dos exames e de análise de informações documentais. A Polícia Civil está mobilizada para dar uma resposta mais rápida possível, respeitando os critérios técnicos relativos aos exames periciais“, disse o perito criminal Felipe Dapieve. (inf UOL)