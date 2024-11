Silvio Barros participará da Missão China 2024 para promover parcerias em tecnologia e inovação

O prefeito eleito de Maringá, Silvio Barros (Progressistas), foi convidado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) para compor a delegação brasileira que participará da Missão China 2024, promovida pelo Instituto Brasileiro de Administração Pública (IBAP). O evento, que acontecerá entre os dias 28 de novembro e 6 de dezembro, tem como objetivo desenvolver líderes públicos para enfrentar os problemas mais urgentes do Brasil, explorando práticas inovadoras em cibersegurança, tecnologia, educação e sustentabilidade.

O IBAP, organizador da missão, é conhecido por sua atuação na concepção de projetos de impacto voltados ao setor público, ajudando gestores a implementar soluções que melhorem a qualidade de vida dos brasileiros. Já o CLP é uma organização sem fins lucrativos que busca engajar e capacitar líderes públicos em temas estratégicos, fomentando a excelência na administração pública.

A delegação contará com um grupo seleto de prefeitos eleitos, incluindo representantes de três capitais brasileiras e quatro cidades de médio porte, escolhidos por suas trajetórias e potencial de impacto em suas comunidades. Silvio Barros foi indicado pelo Governo do Paraná para representar Maringá e integrar a comitiva, destacando-se como um dos nomes alinhados aos objetivos da missão.

Durante a missão, Barros e os outros líderes brasileiros visitarão diversos locais como o EUROPEANTown+Factory, um complexo que exemplifica o uso integrado de tecnologia e sustentabilidade na construção de cidades industriais inteligentes; o Banco Industrial da China, para compreender práticas bancárias e estratégias financeiras de uma das maiores instituições financeiras chinesas; e a Embaixada do Brasil na China, onde serão realizadas reuniões com representantes diplomáticos para discutir cooperações e parcerias estratégicas.

O prefeito eleito enfatizou a relevância da missão para impulsionar o desenvolvimento de Maringá. “A China tem sido referência global em inovação e transformação tecnológica. Participar dessa missão é uma oportunidade para entender como podemos integrar soluções de ponta em cibersegurança, educação e desenvolvimento urbano. O que aprendermos lá poderá ser adaptado para atender às necessidades da nossa realidade e atrair investimentos estratégicos que posicionem Maringá como protagonista no cenário nacional e internacional,” afirmou.

A missão também reforçará os laços internacionais de Maringá. “A presença na Embaixada do Brasil na China reforça nosso compromisso com a cooperação global e a busca por parcerias que tragam benefícios concretos para nossa população. Vamos representar Maringá com o objetivo claro de trazer inovação e progresso sustentável para nossa cidade,” declarou Barros.