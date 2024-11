Maringá é a 43ª que mais arrecada

Maringá é 43ª cidade que mais arrecada impostos no país, e no Paraná perde apenas para Curitiba e São José dos Pinhais, arrecadando mais que Londrina. A informação está no ranking dos 100 municípios com maior arrecadação de impostos e que, de acordo com a Veja, mostra uma enorme desigualdade econômica regional. Associado à presença de centros industriais e comercias, o mapa da arrecadação no país mostra que apesar de abrigarem 36,23% dos brasileiros, essas cidades respondem por 76,58% do total coletado de tributos no país, ou seja, 2,779 trilhões de reais.

O município de São Paulo, com uma arrecadação de R$ 834 bilhões, representa sozinho 30,01% do total dos 100 municípios e 22,98% do montante do país. A cidade do Rio de Janeiro aparece em segundo lugar, seguida pela capital federal Brasília (DF). No Paraná, as três primeiras são Curitiba (6º lugar), com R$ 64.401.793.044,18, São José dos Pinhais (8º), com R$ 12.658.316.849,99; Maringá, na 43ª posição, arrecadou em 2023 R$ 8.842.521.645,24; e Londrina (46º lugar), com R$ 8.700.888.030,10. Aparecem também Ponta Grossa (61º lugar), com R$ 6.398.171.531,33 e Cascavel, na 66ª posição, com R$ 5.806.692.529,57.

O levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação com os dados de 2023 a partir do Banco de Dados da Receita Federal, Ipea e Confaz. (inf Veja Negócios)