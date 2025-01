Preparativos para a exposição

Integrantes da Sociedade Rural de Maringá se reuniram hoje com o prefeito Silvio Barros II (PP), a primeira-dama Bernadete Barros e a vice-prefeita Sandra Jacovós (PL), para alinhar os preparativos da Expoingá 2025, um dos maiores eventos agropecuários do Brasil. A reunião contou com a presença da presidente da entidade, Maria Iraclezia de Araújo, da presidente da Rural Mulher, Eliane Monteiro, e dos conselheiros e diretores Wilson de Mattos Silva, João Noma e Edi Oliveira.

A presidente da Sociedade Rural destacou a importância da parceria entre a Prefeitura de Maringá e a entidade, “fundamental para o sucesso da feira, que atrai milhares de visitantes e movimenta a economia local”.

Durante a reunião, também foram abordadas propostas para a inclusão de novos eventos na programação anual da entidade.

O prefeito Silvio Barros II ressaltou a importância da feira para Maringá. “A Expoingá é um evento que transcende o agronegócio, promovendo o turismo e o desenvolvimento econômico da cidade. Estamos empenhados em fortalecer essa parceria com a Sociedade Rural”, afirmou.