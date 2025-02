“Seu merdinha (…) cretino covarde”

O maringaense Sergio Moro (União) trocou farpas pesadas com o deputado federal Mário Frias (PL-SP), em rede social. Muita gente acha que ambos estão certos. Acompanhe a principal:

Sergio Moro – Lava Jato prendeu o Lula, enquanto vc fazia papel de palhaço na televisão. Divergências a parte o adversário é novamente o Governo Lula e não a direita.

Mário Frias – Papel de palhaço, seu merdinha, faz você, o cretino covarde, que sequer teve coragem de falar um ai em defesa do Deltan, quando perdeu o mandato, porque você só pensa no próprio rabo. Você é um lixo de ser humano, que não só criou os precedentes legais para as perseguições que estão em vigor no país, como costuma elogiar, de forma subserviente, os mesmos tiranos que estão aí prendendo pessoas inocentes. Falar do Lula é fácil, covarde, quero ver você falar do judiciário e enfrentar seus abusos.

(inf Angelo Rigon/foto Bruno Spada)