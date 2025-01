Primeiro show da Expoingá confirmado

A Sociedade Rural de Maringá (SRM) anunciou nesta quarta-feira (29) a primeira atração musical da Expoingá 2025, um dos maiores eventos agropecuários do Brasil. A dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano será a responsável por abrir a programação de shows no primeiro dia da feira, 8 de maio, uma quinta-feira.

A confirmação vem em boa hora, já que as expectativas para o evento são altas, tanto para o setor agropecuário quanto para o público em geral, que também aguarda ansiosamente a programação de entretenimento.

Com uma história de mais de 50 anos de tradição, a Expoingá se consolidou como um dos maiores e mais importantes encontros do agronegócio no Brasil, reunindo profissionais, empresas e líderes do setor para debates, inovações tecnológicas e uma vasta exposição de produtos e serviços. A feira também se destaca pela diversidade de atrações culturais, com grandes shows de artistas nacionais e internacionais, além de outras atividades.

A presidente da Sociedade Rural de Maringá, Maria Iraclézia de Araújo, destaca a relevância da Expoingá para a geração de negócios e para o desenvolvimento da economia regional. “A Expoingá é um evento que representa a força do agronegócio, com atividades envolvendo a pecuária, indústria e comércio, maquinários e implementos agrícolas, que atraem inúmeras famílias também com entretenimento e ações solidárias. Esperamos que a Expoingá 2025 seja um grande sucesso, reforçando ainda mais a tradição da nossa feira”.

A feira é um ponto de encontro entre produtores rurais, empresários, técnicos e especialistas, e uma excelente oportunidade para o lançamento de novos produtos e tecnologias que impactam diretamente o desenvolvimento do agronegócio no Brasil. A cada edição, a Expoingá traz inovações que refletem as necessidades e os avanços do setor, sendo uma vitrine de tudo o que há de mais moderno e eficiente para a agricultura e pecuária.

Com uma programação diversificada, a Expoingá 2025 já começa a gerar grandes expectativas entre os maringaenses e visitantes de diversas partes do país. Além do show de Zé Neto & Cristiano, outros artistas e atrações ainda serão anunciados nos próximos dias, aquecendo ainda mais o clima para o evento, que já se configura como um dos mais aguardados do calendário de 2025.