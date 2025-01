Prefeitura apresenta rotas alternativas na região de trevo devido à nova fase da obra

A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, informa que haverá alterações de rotas no trecho do Trevo do Catuaí a partir de 2 de fevereiro. As mudanças são necessárias devido à nova fase da obra do trevo, realizada pelo Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR). Nesta nova etapa, que inclui o rebaixamento deste trecho da cvenida Colombo, há necessidade de interdição da rotatória, instalação de semáforos temporários e mudança de sentido de vias da região (confira abaixo e em anexo as mudanças e as rotas alternativas).

As mudanças foram apresentadas hoje durante coletiva de imprensa realizada pelo município. Participaram da coletiva o prefeito Silvio Barros II, a vice-prefeita, Sandra Jacovós, o secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Delegado Luiz Alves, além do superintendente regional do DER, Darlan de Paiva Santana.

O prefeito Silvio Barros II destacou que as interdições são necessárias para a evolução das obras do novo trevo. “Teremos alguns transtornos, mas as obras são fundamentais para a resolução de um gargalo da nossa mobilidade. Orientamos que as pessoas evitem ao máximo este trecho, busquem rotas alternativas e consultem os aplicativos de rotas. Também reforçamos o pedido para que os motoristas saiam mais cedo de casa, tenham paciência e conduzam o veículo com atenção e cautela”, disse.

O secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Delegado Luiz Alves, explicou que as alterações de rotas foram elaboradas pela Semob em conjunto com o DER-PR, órgão responsável pela obra, com base em estudos de engenharia de tráfego. Ele reforçou que as intervenções foram planejadas para garantia da segurança viária no trecho. “Todo o trecho está recebendo a sinalização, com instalação de placas, semáforos e sinalização viária. Os agentes da Semob também estarão no local até que as mudanças sejam absorvidas por quem utiliza o trecho e vamos reforçar o trabalho de educação no trânsito”, afirmou.

O superintendente regional do DER-PR, Darlan de Paiva Santana, explica que as alterações propostas foram elaboradas para interferir o mínimo possível no tráfego de veículos. “São intervenções que devem durar cerca de cinco meses e acreditamos que, depois deste período, vamos conseguir liberar o tráfego em cima do viaduto. Nesse período, precisamos ter um pouco de paciência, e orientamos as pessoas a utilizarem o mínimo possível aquela localização para trafegar, principalmente com veículos pesados. Uma das opções é utilizar o Contorno de Maringá”, disse.

Entre as alterações, está a instalação de semáforos temporários no cruzamento da PR-317 com a avenida Harry Prochet e no cruzamento da BR-376 com a rua Pioneiro Geraldino Fernandes Rodrigues. Também haverá readequação do trevo próximo a Coca-Cola, com o fechamento das aberturas no canteiro central. Além disso, para quem trafega na rua Rodolfo Cremm e quer voltar para Maringá, será necessário se deslocar até o trevo do Jardins de Monet, realizar retorno e voltar pela BR-376. Para quem trafega na rua Rodolfo Cremm, as opções são seguir na BR-376 sentido Jardins de Monet ou retornar na rua Almerinda Silveira Coelho.

O transporte coletivo também terá alterações de rota a partir das mudanças de fluxo. Haverá mudanças nas linhas 461 via Ouro Cola/via Estrada Progresso, 461 Direito Unifamma, 461 via Bunge, 460 Jardim Olímpico, tanto no sentido Terminal como no sentido Bairro. Confira em anexo o mapa com as rotas do transporte coletivo. As rotas também podem ser consultadas nos aplicativos de rotas ou pelo aplicativo Vou de Ônibus da empresa Transporte Coletivo Cidade Canção.

Ainda por conta das obras, haverá mudança de sentido em um trecho da Avenida Paranavaí, entre a Rotatória Yamaguchi e a avenida Virgílio Manília, que terá sentido único neste trecho, assim como a avenida Virgílio Manília. Também passará a ter sentido único a avenida Harry Prochet, no trecho entre a PR-317 e a avenida Colombo.

Confira as mudanças e as rotas alternativas:

Campo Mourão para Paranavaí:

Rota alternativa 01 – Na Rotatória Yamaguchi, os motoristas devem utilizar a terceira saída e entrar na avenida Paranavaí. Na sequência, seguir pela avenida Paranavaí até o cruzamento com a avenida Virgílio Manília. Realizar conversão à direita e seguir até o trevo da Coca-Cola. No trevo, pegar a terceira saída e seguir pela BR-376 para Campo Mourão.

A avenida Paranavaí e a avenida Virgílio Manília terão sentido único de circulação no trecho citado.

Rota alternativa 02 – No cruzamento da PR-317 com a av. Harry Prochet, será implantado semáforo temporário. O motorista que vem da PR- 317, no cruzamento com a Av. Harry Prochet, entrará na contramão na PR-317 e, posteriormente, na via marginal, também na contramão. Depois, entrará na avenida Colombo na contramão e, posteriormente, na pista correta da mesma via.

Paranavaí para Campo Mourão

Na avenida Colombo, será instalado semáforo no cruzamento com a rua Pioneiro Geraldino Fernandes Rodrigues. Com isso, todo o fluxo da avenida Colombo será direcionado para a avenida Harry Prochet.

No cruzamento da av. Harry Prochet com a PR-317 (semaforizado), o motorista deverá realizar conversão à direita e seguir rumo à Campo Mourão.

A av. Harry Prochet terá sentido único de circulação no trecho citado.

Maringá para Paranavaí

Na avenida Colombo, siga em frente. Será realizada uma pista cortando a antiga rotatória

Paranavaí para Maringá

Na avenida Colombo, será instalado semáforo no cruzamento com a Rua Pion. Geraldino Fernandes Rodrigues. Todo o fluxo da avenida Colombo será direcionado para a avenida Harry Prochet.

No cruzamento da av. Harry Prochet com a PR-317 (semaforizado), os motoristas deverão cruzar o canteiro central e realizar conversão à esquerda, entrando na PR-317. Após isso, entrar na marginal em frente ao shopping e seguir posteriormente na avenida Colombo.

Maringá para Campo Mourão

Rota 1 para veículos pequenos

Siga na avenida Colombo e passe pelo trevo em obras. No cruzamento semaforizado, realize conversão à direita e entre na rua Mandaguaçu, rua Olímpico e rua Pioneiro Geraldino Fernandes Rodrigues;

No semáforo, cruze a Avenida Colombo, realize a conversão à esquerda e entre na Av. Harry Prochet. No cruzamento da av. Harry Prochet com a PR-317 (semaforizado), realizar conversão à direita e seguir posteriormente na PR-317 sentido Campo Mourão.

Rota 2 para veículos grandes

Veículos grandes que trafegam na avenida Colombo e querem seguir para Campo Mourão devem realizar retorno no trevo rodoviário de acesso ao Jardins de Monet. Posteriormente, retornar e seguir na avenida

Colombo sentido Maringá;

Na avenida Colombo, será instalado semáforo no cruzamento com a rua Pioneiro Geraldino Fernandes Rodrigues.Todo o fluxo da avenida Colombo será direcionado para a avenida Harry Prochet;

No cruzamento da av. Harry Prochet com a PR-317 (semaforizado), realizar conversão à direita e seguir rumo à Campo Mourão.

Maringá – Retorno para Maringá

Rota 1 para veículos pequenos:

Siga na avenida Colombo e passe pelo trevo em obras. No cruzamento semaforizado, realize conversão à direita e entre na Rua Mandaguaçu, aua Olímpico e rua Pioneiro Geraldino Fernandes Rodrigues;

No semáforo, cruze a avenida Colombo, realize a conversão à esquerda e entre na av. Harry Prochet. No cruzamento da av. Harry Prochet com a PR-317 (semaforizado), cruzar o canteiro central e realizar conversão à esquerda, entrando na PR-317. Entrar na marginal em frente ao shopping e seguir posteriormente na avenida Colombo.

Rota 2 para veículos grandes:

Veículos grandes que trafegam na avenida Colombo e querem retornar para Maringá devem realizar retorno no trevo rodoviário de acesso aos Jardins de Monet. Posteriormente, retornar e seguir na avenida Colombo sentido Maringá;

Na avenida Colombo, será instalado semáforo no cruzamento com a rua Pion. Geraldino Fernandes Rodrigues. Com isso, todo o fluxo da avenida Colombo será direcionado para a avenida Harry Prochet;

No cruzamento da av. Harry Prochet com a PR-317 (semaforizado), cruzar o canteiro central e realizar conversão à esquerda, entrando na PR-317. Na sequência, seguir na marginal em frente ao shopping e posteriormente na avenida Colombo.