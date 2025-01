Prefeitura anuncia Carnaval 2025 com programação descentralizada e voltada para todos os públicos

O Carnaval de Maringá 2025, organizado pela Prefeitura, terá cinco dias de folia para todos os públicos, entre 28 de fevereiro e 4 de março. A programação reunirá os tradicionais bloquinhos na Vila Olímpica, folia especial para criançada no Parque do Japão e ganhará novidades neste ano: o ‘Samba na Praça’, com atividades descentralizadas e nos distritos, e o ‘CarnaPet’, uma folia especial para os pets e tutores no Parque do Ingá.

“Os ritmos mudam e as gerações também, mas o Carnaval prevalece como patrimônio cultural nacional”, afirma o secretário de Cultura, Tiago Valenciano, que destaca a importância da diversidade na festa. “Vamos oportunizar para que as pessoas possam curtir a festa com segurança, paz e alegria em muitos estilos e locais. Queremos um Carnaval festivo e presente também nos bairros.”

Os bloquinhos vão animar os foliões nos dias 1º e 2 de março, na Vila Olímpica. A folia é voltada para maiores de 18 anos. A matinê para as crianças, com música e brincadeiras, será realizada no Parque do Japão em 4 de março.

Novidade neste ano, o ‘Samba na Praça’ promete agitar os distritos e bairros da cidade com uma programação diversificada. A ação ocorrerá na Praça Central de Iguatemi (28 de fevereiro), Praça Central de Floriano (3 de março), Jardim Alvorada (1º de março) e Santa Felicidade (2 de março).

Os pets também vão entrar na brincadeira de Carnaval. No dia 2 de março, a Prefeitura realizará o CarnaPet, no Parque do Ingá, com concurso de melhor fantasia e arrecadação de ração. As doações de rações serão encaminhadas para instituições que atuam na proteção animal.

O secretário de Cultura, Tiago Valenciano, destaca que, como manifestação cultural popular, o Carnaval é fundamental para a preservação da cultura brasileira. “O Carnaval se transforma a cada dia e se reinventa como a principal festa popular do Brasil”, afirma. Em breve, o município divulgará programação do Carnaval 2025.