Polícia Federal deflagra segunda fase da operação Cold Meal que investiga fraudes a licitações

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira, 19, a segunda fase da Operação Cold Meal, com a finalidade de investigar desvios de verbas públicas por meio de crimes de frustração do caráter competitivo de licitação, constituição de organização criminosa, lavagem de dinheiro, além de outros crimes correlatos.

A investigação foi iniciada a partir de denúncia anônima que narrava possível desvio de verbas públicas por meio de fraudes a licitações realizadas pela Prefeitura de Maringá, durante a Pandemia do covid-19, as quais custaram cerca de R$ 1.700 milhão aos cofres públicos.

Com a deflagração da 1ª fase da Operação, foram localizados diversos elementos que corroboram a ocorrência de fraudes em licitações em Maringá e região, não se restringindo àquelas ocorridas durante o período da pandemia global. Foram encontrados indícios de que empresários em conluio, através de simulação de concorrência, combinação de preços e lotes, participavam de diversas licitações já com direcionamento de vencedores e aumento do preço dos produtos. Outro método verificado foi a utilização de notas fiscais fraudadas para induzir ao reequilíbrio de preços do contrato, aumentando assim os valores obtidos.

Esta segunda fase teve como alvo outros envolvidos, inclusive dois servidores públicos da Prefeitura de Maringá, em razão de indícios de conluio com empresários para fraudar as licitações.