Policia Civil emite nota sobre prisão de marido de influenciadora de Maringá

A Polícia Civil do Paraná emitiu uma nota oficial sobre a prisão do médico veterinário e empreendedor Ernani Cardoso Vieira, 41 anos. Ernani foi preso na noite de sexta-feira, 15, após ter cometido um atentado contra uma farmácia de manipulação localizada na Zona 4.

A captura aconteceu após o suspeito ter realizado ataques contra o estabelecimento pertencente à esposa do juiz que decretou a prisão da esposa dele, a influenciadora digital Talita Rafaella Machado Zucolli, conhecida como ‘Talita NY’, alvo de uma operação da Polícia Federal em abril de 2023.

O juiz decretou a prisão da influenciadora com duas condenações por contrabando, descaminho e crimes tributários. De acordo com o que foi apurado, a influenciadora não teria cumprido as medidas impostas pela justiça para o cumprimento de pena em regime semiaberto com uso de tornozeleira eletrônica.

Com isso, foi expedido um mandado de prisão para regime fechado contra Talita NY. Na segunda-feira, 11, o marido da influenciadora, em retaliação, foi até a farmácia de manipulação da esposa do juiz que decretou a prisão e efetuou disparo com uma pistola de gás, causando danos ao local.

Ernani também havia visitado a vara criminal e insinuou conhecer detalhes pessoais do magistrado. Na quinta-feira, 14, a influenciadora divulgou em redes sociais que estaria planejando uma viagem para fora do país, o que motivou a Justiça a recolher seu passaporte para impedir a fuga.

Na noite de sexta-feira, 15, o indivíduo retornou à farmácia e novamente efetuou disparos contra a farmácia causando mais danos ao estabelecimento. A PCPR, já ciente da identidade do indivíduo, foi acionada e o prendeu em flagrante em sua residência.

Também foi apreendido o veículo que ele utilizou no dia dos disparos e a pistola, que possui projéteis de metal. Ernani foi encaminhado ao sistema penitenciário. A investigação está em fase de finalização, com diligências complementares sendo realizadas para encerrar o inquérito.

A prisão em flagrante de Ernani Cardoso Vieira foi convertida para preventiva. Já a influenciadora Talita NY permanece foragida. Há rumores que Talita Rafaella Machado deverá se apresentar com seus advogados nos próximos dias.

A defesa de Talita emitiu uma nota após o pronunciamento da PC. Advogados disseram que a influenciadora que soube dos atentados pela mídia, e que não teve nenhuma participação nos crimes contra o estabelecimento. A defesa ainda comentou que não tem conhecimento de ordem de prisão.