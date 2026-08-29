Pioneiro, Nelson Barbosa recebe Comenda Dom Jaime Luiz Coelho por atuação social em Maringá

A Câmara de Vereadores de Maringá realizou na noite de quinta-feira (27) a entrega da Comenda Dom Jaime Luiz Coelho ao pioneiro Nelson Barbosa, que se destacou ao longo de sua trajetória pela atuação social, principalmente junto à APAE de Maringá.

Pioneiro, trabalhador, empresário, dirigente e líder comunitário, Barbosa construiu, ao longo de décadas, uma trajetória marcada pelo empreendedorismo, pela participação social e pelo compromisso com as instituições da cidade.

A homenagem foi proposta pelo vereador Angelo Salgueiro, que destacou, entre os capítulos mais importantes da vida pública e social de Nelson Barbosa, sua dedicação à APAE de Maringá, onde, durante aproximadamente quatro décadas, participou da diretoria da instituição.

“Sua atuação junto à APAE, durante tantos anos, contribuiu para o fortalecimento e a expansão da entidade. E, ainda hoje, permanece colaborando e apoiando as ações da instituição”, afirmou.

O parlamentar também enfatizou que o trabalho do homenageado ajudou a consolidar a APAE de Maringá como uma das maiores instituições de atendimento a pessoas com deficiência no Paraná e no Brasil, tornando sua trajetória junto à entidade uma das marcas mais significativas de sua atuação comunitária.

“Senhor Nelson, chegar a este momento e poder, hoje, entregar ao senhor a Comenda Dom Jaime Luiz Coelho é, para mim, motivo de grande felicidade e, acima de tudo, de profundo orgulho. Esta não é apenas uma homenagem formal. É o reconhecimento de uma vida inteira dedicada ao trabalho, à família, à comunidade e, de maneira muito especial, a Maringá. Uma cidade que o senhor ajudou a construir, mas que também ajudou a cuidar daqueles que mais precisam. Da mão que acolhe, o senhor sempre foi essa mão acolhedora para muitos que precisam de atendimentos especiais. Esta comenda é um símbolo da nossa gratidão”, finalizou.

Homenageado

Nelson Barbosa agradeceu à Câmara pela homenagem e destacou o significado da Comenda Dom Jaime Luiz Coelho. “Muito obrigado por me concederem a maior honraria do município, não só pela importância em si, mas, principalmente, por levar o nome de alguém que tanto fez por Maringá: Dom Jaime Luiz Coelho, pessoa que marcou sua vida pela integridade e pelo amor a esta cidade”, afirmou.

Barbosa lembrou sua chegada a Maringá, em 1953, e a participação, desde cedo, na vida social e comunitária da cidade. “Isso me fez conhecer pessoas incríveis, envolvidas com as causas sociais, e criar amizades sinceras e duradouras”, lembrou.

Ao falar sobre sua trajetória, Barbosa citou sua participação em quermesses para ajudar na construção da Catedral de Maringá, sua atuação no futebol, incluindo o Operário, time de seu bairro, além do Esporte Maringá, da Associação Comercial, do Conselho Comunitário e de outras entidades.

Também destacou sua atuação na APAE, que, segundo ele, está entre as três maiores do Brasil e é a maior do Paraná. “Maringá é uma cidade que me carregou e que me ensinou muito, porque pude compreender a importância dessa associação, que, há mais de 40 anos, tinha pouco mais de três alunos e, hoje, passa de mil alunos dentro da instituição e fora também, com apoio integrado de empresas que nos ajudam nesse processo tão importante para aqueles com deficiência física”, afirmou.

O homenageado também agradeceu à Prefeitura de Maringá pelo apoio às atividades da APAE e afirmou que, dentro de suas possibilidades, procurou dar sua contribuição para a cidade.

Por fim, Barbosa destacou a importância da esposa, Maria Inês, que o acompanha há décadas e, segundo ele, sempre contribuiu de forma efetiva e ativa em todas as frentes de sua trajetória.

História

Nelson Barbosa nasceu em 1939, em Colatina, no Espírito Santo. Filho dos pioneiros maringaenses Antônio Barbosa do Amaral e Ironita Vieira Barbosa, chegou a Maringá com a família em 1951.

Na cidade, começou a trabalhar muito cedo. Aos 14 anos, conquistou seu primeiro emprego com carteira assinada, nas Lojas Riachuelo. A trajetória profissional iniciada ainda na adolescência contribuiu para desenvolver seu perfil empreendedor, sua dedicação ao trabalho e a construção de relações que se tornariam importantes ao longo de sua vida.

Em 1984, Nelson Barbosa ingressou no setor imobiliário. Em 1997, deu um passo decisivo ao fundar uma imobiliária ao lado da esposa, Maria Inês Teixeira Barbosa, com quem é casado há 60 anos, e dos filhos, Marta e Nelson Barbosa Filho. Ao longo dos anos, consolidou-se como referência no setor imobiliário maringaense.

A história de Barbosa, porém, vai muito além de sua atuação empresarial. Sua presença na vida comunitária de Maringá foi marcada pela participação em clubes, entidades representativas e organizações voltadas ao desenvolvimento da cidade.

Foi dirigente do Clube Olímpico, do Country Club e do Grêmio de Maringá. Também atuou como delegado do Sicoob Maringá, foi conselheiro da Adesam, integrou o Conselho de Segurança de Maringá e participou da fundação da Central de Negócios Imobiliários.

Além da APAE, sua atuação social também se estendeu ao Rotary, instituição à qual ingressou em 1982. Ao longo de sua trajetória, foi presidente do Rotary Aeroporto, governador assistente e presidente da Fundação dos Rotarianos de Maringá e da Casa da Amizade.