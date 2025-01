Partido Liberal divulga nota sobre caso de ameaça de vereador contra apresentador da RICTv

A direção municipal do Partido Liberal divulgou nota sobre os fatos envolvendo o vereador Geremias Vicente da Silva e o apresentador Nader Khalil, da RICtv Maringá. Veja a íntegra:

A presidência do Partido Liberal de Maringá informa que ao tomar conhecimento de fatos envolvendo o vereador Geremias Vicente da Silva, relatados em nota oficial emitida, hoje, pelo Grupo RIC e também formalizados em boletim de ocorrência, determinou a notificação ao filiado citado em atos de origem criminal.

O vereador que integra a bancada do partido deve apresentar ao PL a sua versão dos fatos, no prazo de 72 horas.

Após a apresentação das justificativas, a executiva municipal vai se reunir e deliberar sobre a instauração de procedimento disciplinar, conforme o Código de Ética do Partido Liberal.

Nesta oportunidade, o PL reitera seu respeito ao trabalho da imprensa e apoio à liberdade de expressão e opinião.

Maringá, 31 de janeiro de 2025.

José Aparecido Jacovós

Presidente do PL Maringá