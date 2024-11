Os bons tempos estão de volta

Dia 30 de novembro vamos nos reencontrar com os amigos dos tempos das brincadeiras dançantes, na

2ª edição da Brincadeira Dançante em Maringá.

Show com Kim Ribeiro em uma sensacional seleção de músicas românticas, e mais os djs convidados:

Markinho Ferraz (Londrina) e Angel Ribeiro com muito flashback.

Os dj’s Gardenal e Agnaldo Vieira animam também a pista de dança com a turma dos passinhos

Os ingressos pista e mesas podem ser adquiridos pelo whats (44) 9159 8643 Ana Rogéria ou

9966 2684 Festa Boa

A Brincadeira Dançante é uma promoção: Revival Anos 80&90, Remember Disco Club e Festa Boa Eventos