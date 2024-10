Os bastidores da Mansão de Pedra

Após deixar o comando da famosa Mansão de Pedra, em 2003, na rua do Seminário, Carlos Fogaça contou fatos pitorescos e íntimos da casa noturna em entrevista ao Backstage, apresentado por Agnaldo Vieira com participação de Edivaldo Magro.

Quem frequentava, como escolhia as garotas, por que foi expulso do local, o que era o Bingo do Amor? Fogaça comentou sobre uma briga com repercussão estadual de um delegado e policiais no interior da boate, qual era o local na casa preferido do apresentador Carlos Ratinho Massa. Vale a pena assistir. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras pela TVMaringá na plataforma do YouTube.