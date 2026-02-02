Odair Fogueteiro é eleito para a comissão mais importante da câmara

Na tarde desta segunda-feira, 02, a Câmara de Vereadores de Maringá definiu, por consenso e após diálogo entre os vereadores, os membros das Comissões Permanentes, das bancadas e dos blocos partidários. A sessão especial demonstrou a união de todas as vertentes partidárias do Legislativo, garantindo uma composição equilibrada para os trabalhos do ano legislativo.

Com a presença de 21 dos 23 vereadores, com as ausências de Giselli Bianchinni e Jeremias, a definição e divulgação dos nomes ocorreu em cerca de meia hora.

Para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) foram escolhidos: Odair Fogueteiro (presidente), Luiz Neto (vice-presidente), William Gentil, Ângelo Salgueiro e Bravin Júnior como membros. Ao assumir a presidência, Fogueteiro destacou a responsabilidade da função.

“Já ocupei a presidência da Comissão de Finanças e Orçamento em outras legislaturas, mas a presidência da CCJ é a primeira vez. Tenho consciência de que é uma tarefa que exigirá mais tempo e dedicação devido à importância dessa Comissão no processo legislativo. A primeira demanda será agendar reuniões extraordinárias para desafogar a pauta, que conta com quase 100 projetos à espera de análise”, afirmou.

A Comissão de Finanças e Orçamento (CFO) será presidida por Sidnei Telles, tendo como vice-presidente Uilian da Farmácia. Os membros serão Daniel Malvezzi, Guilherme Machado e Diogo Altamir da Lotérica. Para Telles, a experiência acumulada em outras legislaturas contribuirá para os trabalhos de 2026.

“Acredito que a experiência de ter desempenhado esta tarefa em outras ocasiões ajudará muito neste ano. A expectativa é de muito trabalho, já que Maringá deverá receber recursos do Estado e da União, o que exigirá da Câmara alterações legais para que esses recursos sejam bem aproveitados”, destacou.

Na Comissão de Políticas Gerais (CPG), houve a recondução da vereadora Akemi Nishimori à presidência, função que ocupou durante o ano de 2025. O vice-presidente será o vereador Guilherme Machado, e os membros serão Professor Pacífico, Ítalo Maroneze e Diogo Altamir da Lotérica.

“Me sinto muito honrada pela confiança que depositaram em mim. Continuarei trabalhando com responsabilidade para fazer o melhor para a cidade”, afirmou Akemi.

Também foram definidos, durante a sessão, os integrantes das bancadas partidárias. Pelo PL, os representantes serão Guilherme Machado e Jeremias; pelo Novo, Daniel Malvezzi e Professor Pacífico; pelo PP, William Gentil e Bravin Júnior; pelo PDT, Ana Lúcia e Ítalo Maroneze; e pelo PSD, Flávio Mantovani e Akemi Nishimori.

Um bloco partidário foi formado pelo União Brasil e pelo Podemos, tendo como representantes Sidnei Telles e Uilian da Farmácia, respectivamente.

Já os representantes partidários serão: Mário Verri (PT), Maninho (Republicanos), Luiz Neto (Agir) e Diogo Altamir da Lotérica (PSDB).