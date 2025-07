Não vetará

O prefeito Silvio Barros (PP) após o encontro com a imprensa na manhã desta quarta-feira, 9, no Paço Municipal respondeu ao questionamento sobre o projeto da Câmara de Vereadores que aumentou em mais um assessor para cada gabinete aprovado ontem, 8 .

“Nós não temos nenhuma relação com o que a Câmara faz ou deixa de fazer…a Câmara pode pleitear até 5% da receita do município, algo em torno de 80 milhões, a Câmara pediu 58 para este ano, e vai devolver dinheiro no final do ano, como sempre faz, usar o argumento de que está se gastando mais é absolutamente inválido e não me cabe discutir se a Câmara precisa ou não precisa de mais assessores, isso é um assunto interno da Câmara…, não tem por que o Executivo se envolver numa questão interna da Câmara.“