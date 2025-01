“Não indiquei ninguém”

Após ser ventilada a informação equivocada que Ulisses Maia (PSD), teria indicado alguns nomes para a nova gestão Barros/Jacovós, o ex-prefeito de Maringá se pronunciou e ratificou que não fez nenhuma indicação. A nota esclarece:

“Quero deixar registrado aqui que NÃO INDIQUEI nenhuma pessoa para trabalhar na gestão atual. Aliás, alguns nomes até tem sido motivo de surpresa para mim. Muita surpresa aliás. Portanto que fique claro que não indiquei. Tem gente da nossa gestão que foi convidado para atuar, e alguns até falaram comigo. Outros fiquei sabendo pela imprensa. Nada contra quem for para essa ou outra gestão. Mas que não fique sobre mim a responsabilidade da indicação. Eu respeito a atual gestão. Porém são nossos adversários eleitorais. Abraços e sempre estarei à disposição de vocês.”

Maia também fez uma publicação em suas redes sociais sobre a reativação de sua carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

“Reativei ontem minha OAB. Estava licenciado há oito anos por conta do mandato de prefeito. Volto a ser advogado, do qual me orgulho de ser desde 05/06/1992. Nesta data recebi a carteira da OAB das mãos do meu pai Eustatios Kotsifas, o “Grego”. O presidente da OAB era o Dr. Odair Moreschi.”, mas Ulisses deixou claro, “Detalhe: jamais deixarei a política pois para mim é missão de vida.”, finalizou.