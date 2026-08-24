Motoboy sofre parada cardíaca após acidente na Vila Bosque; carro arrastou moto por mais de 70 metros

Um grave acidente envolvendo um automóvel e uma motocicleta mobilizou equipes de resgate no fim da noite de domingo, 23, na Rua Mem de Sá, na Vila Bosque, em Maringá. O motociclista Rodolfo Rodrigo Notário, de 38 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória e precisou ser reanimado ainda no local.

Quando a equipe médica do Samu chegou ao endereço, encontrou Rodolfo inconsciente e em parada cardíaca. A médica intervencionista Bárbara Justo iniciou imediatamente os procedimentos de emergência, incluindo a intubação da vítima e as manobras de reanimação.

Após aproximadamente 25 minutos de atendimento, o motociclista recuperou os batimentos cardíacos. Ele foi estabilizado pela equipe médica, colocado na ambulância e encaminhado para a Santa Casa de Maringá. O estado de saúde era considerado gravíssimo e crítico.

Segundo informações apuradas pelo site, Rodolfo trabalha como motoboy e estava na Rua Mem de Sá para realizar a entrega de lanche quando sua motocicleta foi atingida violentamente na traseira pelo automóvel.

Quando a Polícia Militar chegou ao endereço do acidente, nem o automóvel nem a motocicleta estavam no local. Testemunhas relataram aos policiais que, após a colisão, o motorista do carro deixou o local com a moto da vítima presa ao para-choque.

Uma pessoa que teria presenciado o acidente seguiu o automóvel de motocicleta e conseguiu fazer com que o motorista parasse. A Polícia Militar recebeu as informações e foi até a Rua Estácio de Sá, onde localizou o carro e a motocicleta envolvidos na ocorrência.

Posteriormente, o motorista Victor Hugo Lemos Miguel, 23 anos, estudante do último ano de medicina, compareceu ao local do acidente e, conforme as informações repassadas às autoridades, confirmou que conduzia o automóvel envolvido na colisão. Ainda de acordo com as informações, o condutor se recusou a realizar o teste do etilômetro.

Diante da situação observada pelos policiais, foi confeccionado um termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, e o motorista foi encaminhado ao plantão da Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

A Polícia Militar informou que o condutor seria estudante de medicina, mas não divulgou o nome nem a idade dele. O site está em busca de informações sobre os crimes que foram imputados contra o motorista do automóvel. (inf André Almenara)