Médica, que já trabalhou em Maringá, é presa por estelionato, crimes contra a saúde pública e consumidor

A Polícia Civil do Paraná, por meio da 22ª Subdivisão Policial de Arapongas, prendeu preventivamente, na tarde desta quinta-feira, 15, uma médica investigada pelos crimes de estelionato, propaganda enganosa e comércio irregular de medicamentos para emagrecimento, praticados em condições sanitárias inadequadas e com risco à saúde das pacientes. A prisão foi realizada no município de Maringá, no Noroeste do Estado.

As investigações foram iniciadas após o registro de diversos boletins de ocorrência, nos quais as vítimas relataram que a profissional anunciava tratamento com o medicamento Tirzepatida, cuja comercialização é proibida no Brasil, mas aplicava outro fármaco – de valor inferior e composição distinta – sem o consentimento das pacientes. Também foram denunciadas a reutilização de seringas descartáveis e de canetas injetoras.

Investigação similar contra a mesma médica tramita na Comarca de Colorado, onde lá foram deferidas medidas cautelares pelo Poder Judiciário, dentre elas a suspensão do exercício profissional (CRM) por 90 dias. Apesar disso, a policia obteve indícios de que a médica continuava atuando de forma clandestina nas cidades de Arapongas e Sabáudia, valendo-se de pessoas interpostas e promovendo a entrega de medicamentos acondicionados em seringas e enviados a domicílio.

Durante a operação desta quinta-feira, além do cumprimento da prisão preventiva, também foi realizada a busca e apreensão em um consultório localizado na cidade de Sabáudia, onde a investigada mantinha a atividade irregular.

De acordo com o delegado Bruno Delfino Sentone as investigações continuam para identificar novas vítimas, esclarecer a atuação de eventuais coautores e realizar a perícia nos materiais apreendidos. (inf Plantão Maringá)