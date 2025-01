Mandaguari registra o primeiro assassinato de 2025

Mandaguari registra o primeiro assassinato de 202

A cidade de Mandaguari registrou seu primeiro crime de homicídio do ano. Foi morto Cleverson Coltres de Jesus, de 23 anos. O assassinato ocorreu por volta de 23 horas de sábado, 11, na Rua Atílio Manerba, na Vila Progresso.

Criminosos ocupando uma moto efetuaram diversos tiros contra Cleverson que morreu na hora. Com várias passagens pela polícia, Cleverson estaria recebendo ameaças de morte. A vítima inclusive estava sendo monitorada por uma tornozeleira eletrônica.

A perícia apreendeu na cena do crime estojos deflagrados de calibre 9 milímetros. O corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Apucarana. A investigação ficará com a Delegacia de Polícia Civil de Mandaguari. (inf André Almenara)