Mandado contra antecipação de eleições

Os deputados estaduais Requião Filho, Fábio Oliveira e Luiz Fernando Guerra protocolaram um mandado de segurança no Tribunal de Justiça do Paraná para barrar as eleições de comissões na Assembleia Legislativa do Paraná, convocadas pelo presidente Ademar Traiano para a manhã desta terça-feira. Os parlamentares representam três forças políticas distintas no Paraná, ligadas à ala mais progressista da Alep, a Deltan Dallagnol e também a Sérgio Moro, respectivamente.

A antecipação das eleições de comissões, além de conseguir reunir forças políticas diferentes, acontece em meio a uma manobra de Traiano para assumir a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da Alep. Até aliados se sentiram constrangidos com a antecipação. O mandado de segurança solicita a concessão de uma medida liminar, suspendendo a convocação para a eleição das comissões. O principal argumento é que a antecipação da eleição das comissões fere o Regimento Interno da Casa.