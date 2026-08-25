Acidente

Identificado motociclista de 75 anos que morreu após grave acidente na Vila Santa Izabel

Foto de redação redação25/08/2026
acidente moto 1 Identificado motociclista de 75 anos que morreu após grave acidente na Vila Santa Izabel

Foi identificado como Irineu Bueno Canavarolli, de 75 anos, o motociclista que morreu após um grave acidente  registrado na tarde da última segunda-feira, 24, na Vila Santa Isabel, em Maringá. Irineu era morador do próprio bairro onde ocorreu a fatalidade.

motociclista 75 anos Identificado motociclista de 75 anos que morreu após grave acidente na Vila Santa Izabel

O acidente aconteceu no cruzamento da Rua Vereador Arlindo Planas com a Rua João de Matos Alberto. Irineu conduzia uma motocicleta pela Rua João de Matos Alberto quando, ao atravessar o cruzamento, acabou entrando na preferencial da caminhonete Toyota Hilux que trafegava pela Arlindo Planas.

A colisão foi violenta. Com o impacto, o motociclista sofreu múltiplas fraturas e entrou em parada cardiorrespiratória. Populares acionaram imediatamente as equipes de emergência. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi a primeira a chegar e iniciou as manobras de reanimação.

Na sequência, uma equipe médica do Samu assumiu o atendimento e deu continuidade aos procedimentos na tentativa de reverter o quadro. Apesar dos esforços dos socorristas, Irineu Bueno Canavarolli não resistiu aos graves ferimentos e morreu ainda no local. (inf Andre Almenara)

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