Grupo RIC divulga nota oficial manifesta-se sobre tentativa de intimidação

O grupo RIC Paraná divulgou no início desta tarde nota oficial sobre o episódio envolvendo o vereador Geremias Vicente da Silva (PL) e o apresentador Nader Khalil, por causa de um comentário feito no programa Balanço Geral, da RICtv Maringá. Acompanhado de outros dois homens, o vereador foi pessoalmente à emissora para, segundo a nota, intimidar e ameaçar o apresentador.

Além da nota oficial, o Grupo já enviou notificação para a presidência da Câmara Municipal, ao corregedor do Legislativo e ao líder do Partido Liberal na casa. O vereador deve se manifestar hoje a respeito do caso. Confira o teor da nota oficial:

“No dia 29 de janeiro de 2025, o Grupo RIC Paraná noticiou, no programa “Balanço Geral”, a indicação apresentada pelo vereador Geremias Vicente da Silva ao prefeito de Maringá, Sr. Sílvio Barros, que sugeria a concessão de folga remunerada aos servidores públicos no dia de seus aniversários.

Por se tratar de matéria de alta relevância social e abrangência pública, o vereador foi ouvido e entrevistado antes da veiculação da notícia, com o objetivo conceder o seu posicionamento sobre a indicação apresentada. A notícia em questão, pelo próprio formato de programa ao vivo no qual foi exibida, também contou com a participação de telespectadores os quais puderam contribuir com suas opiniões nas plataformas de redes sociais do programa, enriquecendo o debate público, que o programa busca fomentar enquanto veículo de comunicação.

Importante salientar que a conduta do apresentador se deu estritamente nos limites do dever de informar sem quaisquer excessos, ademais, ainda que as críticas tivessem sido externadas pelo apresentador, estariam igualmente protegidas pela liberdade de expressão e pelo legítimo direito de crítica, sobretudo por se tratar de proposição oriunda de um vereador eleito, figura pública local e sujeita a maior escrutínio da população e seus eleitores.

Após a divulgação, o vereador, descontente com a repercussão, buscou impor suas opiniões de forma indevida, adotando postura de intimidação e ameaça contra nossa equipe e, em especial, contra o apresentador Nader Khalil.

Embora tenha sido reiteradamente orientado a apresentar seus questionamentos pelos canais formais e institucionais do Grupo RIC, o vereador optou por ignorar esse procedimento e comparecer à sede da emissora de maneira a constranger os profissionais que ali estavam, numa evidente tentativa de suprimir o direito e dever constitucional de informar, bem como impor algum tipo de confrontação direta com o apresentador, o que por óbvio não lhe foi concedido.

Ressalta-se que todo veículo de comunicação está aberto à crítica pública e pode, caso se verifique algum equívoco, ser submetido aos mecanismos legais de contestação. Entretanto, o Grupo RIC Paraná repudia veementemente qualquer prática baseada em ameaça, coação ou intimidação, reafirmando que os cidadãos têm à disposição vias legítimas previstas em nossa legislação para sanar eventuais divergências, sem jamais recorrer a atitudes que comprometam o diálogo institucional, algo que deveria ter sido observado pelo vereador enquanto membro da casa legislativa municipal.

Ademais, como pontuado, o Grupo RIC possui também canais institucionais de comunicação os quais buscam dar voz direta aos cidadãos.

Por fim, enfatizamos que esta manifestação não carrega qualquer conotação de natureza partidária ou ideológica, pois entendemos que os fatos em questão refletem unicamente a conduta isolada do vereador.

Lamentamos profundamente que, em lugar de buscar a via do entendimento, tenha optado pela intimidação, postura que não será admitida por este veículo de comunicação. Reafirmamos nosso compromisso de informar com rigor, transparência e respeito à ordem constitucional, confiando nos princípios democráticos que asseguram a liberdade de imprensa e a proteção aos profissionais de jornalismo.

Assina a nota oficial,

GRUPO RIC PARANÁ

Maringá, 31 de janeiro de 2025.