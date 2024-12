Grupo Ric compra rádio Banda B

O Grupo Ric informou nesta segunda-feira oficialmente a aquisição do Grupo Banda B, composto por rádio e portal de notícias em Curitiba, que passam a fazer parte da sua plataforma de comunicação. O Grupo Ric tem atualmente 14 veículos de imprensa, entre TVs, rádios e portais, além de revista impressa e canais digitais.

“Temos um sentimento especial nessa aquisição. O fundador da Banda B, o radialista Luiz Carlos Martins, já falecido, trabalhou conosco por muitos anos e foi um grande líder, muito admirado por seu trabalho na então Rádio Independência”, diz Leonardo Petrelli, presidente do Grupo Ric.

Petrelli acrescenta que a nova operação vai honrar o legado de Martins – um dos comunicadores de maior prestígio no rádio paranaense -, promovendo as melhores condições para que o seu time continue falando para o público com credibilidade, de forma instantânea, comunicando fatos relevantes e prestando serviços.

“Meu pai construiu uma história profissional e afetiva com o rádio. Foram mais de 55 anos comunicando, 25 anos liderando a Banda B. Na antiga Rádio Independência, ele permaneceu por 15 anos, antes de iniciar o projeto Banda B”, relembra Mariana Martins, filha de Luiz Carlos Martins e atual responsável pela área artística da emissora

Mariana, que permanecerá na equipe Banda B, diz que a família Martins reconhece nesse reencontro uma grande oportunidade para manter vivo este legado. “A Banda B merecia fazer parte de um grande grupo como o Ric, para ir além. Sob a liderança do Leonardo Petrelli, temos certeza de que ela irá se fortalecer e ganhar ainda mais relevância, como um veículo que se conecta com o dia a dia das pessoas, comprometido com a comunidade.”

Com a nova aquisição, o Grupo Ric amplia a liderança como plataforma multimídia do Paraná. O intuito é manter o legado de Luiz Carlos Martins, fortalecendo ainda mais a marca da Banda B, mantendo o portal e a rádio como veículos independentes, agora presentes no conglomerado sob a liderança de Petrelli.