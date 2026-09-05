Governador Ratinho Junior, Ulisses Maia e Sandro Alex demonstram força política em Maringá

Neste sábado, 5, Maringá foi palco de um grande encontro político da campanha regional. O candidato a deputado estadual Ulisses Maia reuniu o governador Ratinho Junior, o candidato ao Governo do Paraná, Sandro Alex. O evento começou com uma expressiva recepção no comitê central, reunindo centenas de militantes, apoiadores e lideranças locais, e seguiu em clima de festa e apoio popular pelas ruas do município.

Durante o encontro no comitê, o trabalho e a experiência das lideranças ficaram evidentes. Ao destacar a relevância estratégica de Maringá para a economia e a política paranaense, Sandro Alex reforçou a articulação de projetos voltados à infraestrutura, inovação e desenvolvimento regional, pautados no conhecimento de quem conhece profundamente as demandas do Estado.

“Maringá e o Paraná conhecem a força do trabalho dessa equipe. O Sandro Alex e o Ulisses Maia têm a bagagem, a articulação e a visão de Estado necessárias para liderar as grandes transformações. Ulisses traz também o exemplo de gestão, a dedicação e o conhecimento de quem ama e vive Maringá. Tenho a certeza de que o nosso Estado continuará em boas mãos”, afirmou Ratinho Junior.

“Maringá é o orgulho do Paraná, e foi através da gestão e do trabalho do Ulisses que a gente começou a contar essa história de transformação. Maringá e o Paraná precisam da experiência do Ulisses na Assembleia Legislativa. Ele tem autoridade e preparo para representar muito bem a cidade e todo o interior”, afirmou Sandro Alex. Em ritmo acelerado de crescimento, o candidato ao Governo comemorou a liderança nas pesquisas, que indicam 27% das intenções de voto, e reafirmou o compromisso de dar continuidade às grandes obras e aos projetos estruturantes em andamento no Paraná.

A força da candidatura e a conexão direta com as pessoas ficaram demonstradas no contato com o público. O grupo visitou a tradicional Feira do Produtor e caminhou pelo comércio do centro de Maringá, onde foi recebido com entusiasmo, abraços e manifestações espontâneas de apoio por parte de feirantes, comerciantes, trabalhadores e moradores.

“Maringá não pode perder espaço nas grandes decisões do Estado. O trabalho que fiz como prefeito e na Secretaria do Planejamento me deu a experiência necessária para defender a nossa gente com autoridade e garra. Ao lado de lideranças preparadas como o Sandro Alex, vamos garantir que os investimentos continuem chegando para quem mais precisa”, ressaltou Ulisses Maia.

A mobilização demonstra o compromisso e a articulação de um grupo preparado para governar, legislar e defender os interesses dos paranaenses com autoridade, trabalho prestado e forte apoio das ruas.