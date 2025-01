Gastos dos deputados estaduais de Maringá em 2024

Quando se fala em salário ou verba de ressarcimento (aquela cota mensal reservada pela Assembleia Legislativa para cada parlamentar cobrir despesas relativas ao mandato), o assunto sempre gera uma certa polêmica e curiosidade.

Pensando nisso, a reportagem do site Manchete realizou um levantamento de gastos, feito com base em informações disponibilizadas no Portal da Transparência da Assembleia Legislativa. Os dados revelam o que cada parlamentar eleito por Maringá gastou no acumulado do ano de 2024.

Além do subsídio de R$ 23.579,19 mensais de cada um dos 54 deputados da Assembleia Legislativa possui ainda a “ajuda de custo” já citada (verba de ressarcimento). Para o recebimento desta verba, o deputado deve apresentar os cupons fiscais relativos aos gastos que realizou no desenvolvimento de sua atividade parlamentar durante o mês e essas despesas são ressarcidas até o valor máximo de R$ 40.570,68, sendo que a Alep prevê 30 hipóteses de aquisições e contratações que podem ser ressarcidas com a verba de ressarcimento, dentre elas alimentação, locação de apartamento para residência em Curitiba, serviços de promoção, organização de eventos, entre outros.

Em 2024 dos cinco deputados de Maringá o que lidera o ranking de gastos é o Delegado Jacovós (PL), com R$ 452.395,73. Em segundo lugar vem o deputado Soldado Adriano José (PP), com gastos de R$ 436.097,99, após o deputado Do Carmo (União Brasil), com R$ 361.933,61. Em quarto lugar a deputada Maria Victoria Barros (PP), com gastos de R$ 304.921,46. E em último quem menos gastou foi Evandro Araújo (PSD), com R$ 250.381,22.

Saiba quanto cada deputado estadual de Maringá gastou, mês a mês com a “Verba de Ressarcimento” abaixo;

OBS: Em anos eleitorais, quando o deputado(a) disputar o pleito, os saldos não utilizados são zerados no dia que faltarem seis meses para realização do pleito, sendo vedada a acumulação entre esta data e a realização das eleições.

