Deve se definir ainda esta semana o nome do vereador Odair de Oliveira Lima como o líder do prefeito Silvio Barros na câmara de vereadores de Maringá. Com vasta experiência no legislativo e líder comunitário, Odair Fogueteiro foi o vereador do partido Progressistas mais votado com 2391 votos em outubro.

O anúncio já teria sido inclusive gravado por Silvio Barros, logo após o vereador ter aceito o desafio.