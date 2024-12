Dois anos e nada

Passados 880 dias, não se tem sinal de que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes ou algum outro órgão esteja pensando em recolocar a passarela que em julho de 2022 foi derrubada por um caminhão que passou no Contorno Norte com a caçamba erguida.

O acidente, que aconteceu na região da avenida Kakogawa, resultou em interdição do tráfego e somou-se a uma série de dores de cabeça do contorno, que registrou ao longo de dez anos vários acidentes, com muitos feridos e vítimas fatais. (inf Angelo Rigon)