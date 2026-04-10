Política

Deputado estadual José Aparecido Jacovós (PL) faz críticas ao governador Ratinho Junior

Foto de redação redação10/04/2026
JACOVOS Deputado estadual José Aparecido Jacovós (PL) faz críticas ao governador Ratinho Junior

Segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado estadual Delegado Jacovós (PL) iniciou uma série de críticas ao governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD). Na quinta-feira, em seu programa de televisão Paraná Cidades, ele mostrou-se descontente com o governador; ontem, ele falou da inconstitucionalidade de iniciativa do Palácio Iguaçu, que estaria fazendo pressão junto aos municípios que possuem serviços próprios de água e esgoto para que migrem para a Sanepar. Confira o parecer de inconstitucionalidade do projeto aqui.

Nesta manhã, na CBN, ele chegou a chamar o governador de “moleque” e insinuou que tem coisas para contar, a partir da semana que vem. Quando na ativa, Jacovós foi delegado-chefe de Apucarana, subdivisão que tem abrangência sobre Jandaia do Sul, terra natal do governador e onde seu pai, o apresentador Ratinho, foi eleito vereador duas vezes. Ratinho cumpriu agenda nesta manhã em Paiçandu, microrregião de Maringá, e não deu entrevista à imprensa. (inf Angelo Rigon)

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