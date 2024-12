Corpo carbonizado é encontrado dentro de porta-malas de veículo

A Polícia Civil de Mandaguaçu iniciou uma investigação para apurar um crime de homicídio contra um homem que foi encontrado dentro do porta-malas de um Honda Civic na tarde deste sábado, 28. O veículo e o cadáver estavam em um carreador, nas proximidades da Estrada Pulinópolis.

A Polícia Militar de Mandaguaçu ao chegar no local localizou o corpo carbonizado. A área foi isolada até a chegada dos peritos e papiloscopistas. O automóvel seria de um rapaz que estava desaparecido desde o dia 26 de dezembro.

Familiares usaram as redes sociais para divulgar a foto de Wellington Fernando Deolindo, de 36 anos, que teria saído para realizar uma cobrança. Pessoas da família teriam dito que o sinal do GPS do celular do rapaz teria apontado na região da Estrada Pulinópolis.

Wellington Fernando que já morou no Parque Hortência estava em Maringá visitando familiares. O rapaz estaria morando com a esposa em Minas Gerais. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Maringá. (img André Almenara)