Colisão entre dois veículos deixa quatro feridos

Um grave acidente foi registrado na madrugada deste domingo, 1º, na rodovia PR 323, entre Cianorte e Tapejara. A colisão, envolvendo um veículo Monza e Gol, aconteceu por volta das 4h50, próximo à uma madeireira.

Segundo informações, o Monza seguia sentido a Tapejara e o Gol em sentido contrário, quando houve a colisão.

Várias equipes do Samu e Corpo de Bombeiros foram acionadas para dar atendimento às vítimas. No Gol estava um casal. O motorista, inconsciente, foi socorrido com ferimentos mais graves, precisou ser intubado no local. A mulher, também com ferimentos considerados graves, foi encaminhada pelas equipes de socorro.

No Monza, estavam três pessoas, o motorista apresentava ferimentos considerados graves. Um passageiro apresentava ferimentos em uma das pernas, a outra passageira, uma jovem, com escoriações em situação mais tranquila.

Ainda não se sabe o que provocou a colisão. Policiais rodoviários estiveram no local e confeccionaram o boletim de ocorrência para apurar as circunstâncias do acidente. (inf/foto Dia Dia Notícias online)