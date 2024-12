A Rádio Mandaguaçu FM 105,9 prepara a chegada solidária do Papai Noel, evento que será realizado dia 21, sábado, no Parque Lagoa Dourada, na avenida Gregório Baliski , a partir das 17h, com uma programação que inclui brinquedos gratuitos para as crianças e apresentações musicais.



Haverá show animado pelo grupo Ozasamba e apresentações regionais, que na festa que irá até as 22h. A entrada para o evento é solidária: basta doar 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado às famílias carentes do município.

Além das atrações de lazer, um frigorífico oferecerá uma feira de emprego.

“A Chegada Solidária do Papai Noel é um momento para celebrar o espírito de

Natal, com diversão para todos e a chance de fazer o bem ao próximo. Convidamos toda a comunidade a participar e fazer dessa data um momento

inesquecível”, afirmaram os organizadores.