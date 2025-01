Câmara emite nota sobre decisão do STF

Sobre decisão do ministro Gilmar Mendes, do Tribunal Superior Feral (TSE), a Câmara Municipal de Maringá publicou a seguinte nota:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

“A eleição da Mesa Executiva da Câmara Municipal de Maringá, realizada em 1º de janeiro, está dentro da legalidade.

A liminar, concedida pelo ministro do STF Gilmar Mendes, questiona o Tribunal de Justiça do Paraná e pede informações ao relator sobre a decisão proferida no dia 27 de dezembro de 2024, que considerou improcedente o pedido de recurso que questionava a legalidade da recondução de Mario Hossokawa à presidência.

A Câmara de Maringá aguarda, agora, as informações do Tribunal de Justiça.”