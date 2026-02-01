DenúnciaPolítica

Câmara de Sarandi propõe aumento de vereadores, salários, criação de 13º, férias e retorno de diárias

Aumento dos salários também vale para o prefeito, vice e secretários

01/02/2026
A desastrosa Câmara de Vereadores de Sarandi votará na primeira sessão do ano, nesta segunda-feira, 2, o aumento do número de cadeiras de 10 para 13 vereadores, proposta dos seguintes vereadores; Aparecido Biancho (PT), Belmiro da Silva Farias (PP), Claudio de Souza (PP), Dionizio da Diocar (PSB), Edinaldo
Cardoso Silverio (PL), Erasmo da Saúde (PV), Fábio Balako (Podemos), Gilberto Messias de Pinas (PSD) e João Francisco do Nascimento Bugrão (PSD) , destaque para a vereadora Thainá Menegazze (PL) que não é autora em nenhum desses projetos que aumentam diversos gastos para a população de Sarandi.

Benefício próprio
Não contentes com o projeto do aumento do número de vereadores para a próxima legislatura, a turma conhecida na cidade como “turminha do mal” teve o despautério de criar mais um aumento para os próprios salários, e como a quase totalidade dos vereadores é bajuladora do prefeito Carlos de Paula Jr (PSB), propuseram também um aumento de salários para o prefeito, vice e secretários.

Cidade não tem problemas
Como desgraça pouca é bobagem, e Sarandi não tem problemas de infraestrutura, saúde, educação (com mais de mil crianças sem creche), segurança, os nobres edis resolveram criar o 13º salário e férias para eles também, afinal trabalham e dão um duro danado como todos os trabalhadores da cidade que acordam cedo e lavoram desde às 6 da manhã de segunda a sábado, (mentira, só se reúnem uma vez por semana e no máximo uma hora).

A farra das diárias
A cara de pau continua, os vereadores solicitam através do projeto que será votado nesta segunda-feira o retorno das famosas diárias para viagens, (muitas vezes só para turismo e nada de eficaz para a população da cidade).

A população deve cobrar seu vereador contra esse abusivo gasto do dinheiro público para beneficio somente dos vereadores, prefeito, vice e secretários que terão ainda mais uma boa vida as custas do cidadão de bem.

