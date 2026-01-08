Ele está de volta

O conhecido Rambo, Marcelo Frank Siqueira, que está na reserva do quadro da policia militar do Paraná, esteve em Maringá nesta semana revendo os amigos da corporação, da imprensa e familiares.

Rambo ficou muito conhecido através da imprensa que cobre o setor policial pelas suas atitudes ao combate da criminalidade. Ingressou na PM no ano de 1998 no BPGD de Curitiba, natural da cidade da Lapa, onde residente atualmente, era muito controverso e polêmico e não demorou muito a receber um “convite” para se deslocar a região noroeste do estado.

Muito bem quisto pela população, trabalhou como soldado da PM em meados dos anos 2000 nos municípios de Itambé, Floresta, Paiçandu, Maringá e Sarandi. Em visita a amigos dessa época ouviu por vezes que faz falta na área da segurança pública, sempre foi carismático com a população de bem e cara de mau com os malfeitores.



Nesta rápida passagem pela região participou de uma entrevista sob o comando do Subtenente Dioney, denominado Manda Bala, onde contou sua trajetória na carreira militar, com alguns casos extremamente engraçados (veja o video) até sua entrada na vida religiosa com o apoio de sua mulher, que o faz sempre se emocionar ao contar a passagem.

Marcelo Frank adiantou que recebeu ano passado um convite do ex-deputado Delegado Fernando Francischini (Solidariedade) para disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná em 2026. “No momento estou analisando a proposta com os amigos e principalmente com minha família, meu porto seguro, e sempre aguardando uma palavra do Senhor para me mostrar o caminho, assim cultivo meus passos“, adiantou Marcelo Frank.

Na sua agenda, Rambo ainda conseguiu um tempo para pregação de seu testemunho de vida na Igreja Cristo Em Vós, na cidade de Sarandi. Atualmente é proprietário de uma churrascaria na cidade da Lapa, herdada de seu falecido pai. No município acabou se tornando uma voz da população local por demandas e necessidades dos moradores.